Sakarya'da 39 günde çeşitli suçlardan aranan 370 şüpheli yakalandı

Sakarya'da polis ekipleri, 39 günde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 370 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda hırsızlık ve diğer suçlardan hüküm giymiş isimler de yer aldı.

Sakarya'da polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunanlara yönelik son 39 günde gerçekleştirilen çalışmalarda 370 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında 7 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında kent genelinde yoğunlaştırılmış denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmalarda, haklarında 0 ila 5 yıl hapis cezası bulunan 114, 5 ila 10 yıl cezası olan 25, 10 ila 20 yıl cezası bulunan 6 hükümlü ile ifadeye yönelik aranan 220 kişi olmak üzere toplam 370 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında "hırsızlık" suçundan 34 yıl 4 ay 4 gün ve 32 yıl 6 ay 10 gün, "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 8 ay ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün de yer aldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adli makamlara teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
