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Sakarya'da Hamile Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Hamile Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
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Adapazarı'nda yabancı uyruklu hamile kadın, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili kocası tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu hamile kadının 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Irak uyruklu kocası tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed (20) isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve hayatını kaybeden kadının erkek kardeşi A.H.A.'yı (24) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Irak uyruklu koca A.K.A.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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