14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

Yeniköy Mahallesi'nde, 14 yaşındaki O.K. idaresindeki 41 EU 251 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan O.K. ve kardeşi Y.K. (10) bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz iki kardeşin cansız bedeni Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.