Önce eşini sonra kendini vurmuştu, defin tarihleri belli oldu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Nurcan G.'nin cenazesi Serdivan'da, intihar eden eşi Recep Kurtboz'un cenazesi ise İstanbul'da toprağa verilecek.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde eşinin tabancayla vurarak öldürdüğü kadının yarın Serdivan ilçesinde, intihar eden eşinin cenazesinin ise İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak'ta Adaray Durağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Kurtboz (54), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Nurcan G. (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurtboz, yanındaki tabancayla Nurcan G.'yi başından vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Recep Kurtboz götürüldüğü Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Nurcan G. de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Nurcan G.'nin cenazesinin yarın Serdivan ilçesinde toprağa verileceği, Recep Kurtboz'un cenazesinin ise İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAKARYA

