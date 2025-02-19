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Sakarya'da Ekmek Yaparken Yangın Çıktı

Sakarya'da Ekmek Yaparken Yangın Çıktı
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Akyazı ilçesinde ekmek yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ardiyede ekmek yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Batakköy Mahallesi 10008. Sokak üzerinde bulunan ardiye üzerinde ekmek yapıldığı sırada çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de çalışmalara destek oldu.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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