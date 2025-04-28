Sakarya'da Durdurulan Tırda 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sakarya'da durdurulan yabancı plakalı tırın dorsesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.
Sakarya'da durdurulan yabancı plakalı tırın dorsesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde, Anadolu Otoyolu'nun Erenler ilçesi geçişinde yabancı plakalı tır durduruldu. Yapılan aramalarda tırın dorsesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı, yabancı uyruklu tır sürücüsü A.F. (41) ise gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatılırken, adli mercilere sevk edilen tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa