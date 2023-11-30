Sakarya'da Dev Fuhuş Operasyonu: 61 Yabancı Uyruklu Kadın Yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen dev fuhuş operasyonunda, 49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen uyruklu toplam 61 kadın yakalandı. Kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin eden 5 şahıs tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 300 polisin katılımıyla dev fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Adresleri bir bir basan polis ekipleri 49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen olmak üzere toplam 61 yabancı uyruklu kadını yakaladı. Kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin ettiği tespit edilen 5 şahıs ise tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Kasım Cumartesi günü dev bir fuhuş operasyonuna imza attı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuşa aracılık ve yer temini suçu çerçevesinde yürütülen ve 300 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği tespit edilen 5'i erkek 1'i Özbek uyruklu kadın olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı. Gece saatlerinde adreslere tek tek düzenlenen operasyonlarda 49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen uyruklu olmak üzere toplam 61 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 84 adet fişek, 7 dolu kartuş, 1 aranan şahıs ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Yakalanan kadınların ise sınır dışı işlemlerine başlanıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden N.A. (66), C.B. (57), C.Ç.K. (35), İ.K. (33) ve Z.K. (31) isimli toplam 5 şahıs tutuklandı. E.D. (45) hakkında da adli kontrol tedbiri kararı verildi. - SAKARYA