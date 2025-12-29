Haberler

5 ay önce eski eşini silahla yaralamıştı: Dehşetin güvenlik kamerası ortaya çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısına uğrayan hastane çalışanı Yarennaz G. S.'nin yaşadığı anların güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Şüpheli E.S. tutuklanırken, hakkında 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 ay önce boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı hastanenin koridorlarında kovaladıktan sonra silahla vurarak ağır yaralayan şahsın yaşattığı dehşet anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yenikent Devlet Hastanesi'nde 21 Ağustos 2025 günü gerçekleşen olayda, hastanede çalışan Yarennaz G. S. (29), konuşmaya gelen boşanma aşamasındaki kocası E.S. (32) tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahla vurulması neticesinde ağır yaralanmıştı. Hususa ilişkin olarak şüpheli koca tutuklanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada E.S.'nin, tutukluluğu sırasında boşanma işlemi gerçekleşti. 'Boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs' ve 'uzuvlara zarar vermek" suçlarından 21 yıla kadar hapis istemiyle şüpheli hakkında Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Boşanma aşamasındaki eşine yaşattığı dehşet anları kamerada

Şüphelinin silahıyla hastane koridorlarında boşanma aşamasındaki eşine yaşattığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 5 ay önce meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, Yarennaz G.S.'nin hastane koridorlarında şüpheliden kaçması, şüphelinin Yarennaz G.S.'yi yakaladığı esnada silahla ateş etmesi, bölgede bulunan güvenlik görevlerinin kaçması ve şüphelinin silahının tutukluluk yapması sonrasında güvenlik görevlerinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor. - SAKARYA

