Sakarya'da Ayı Saldırısına Uğrayan Vatandaş Yaralandı

Sakarya'da Ayı Saldırısına Uğrayan Vatandaş Yaralandı
Güncelleme:
Hendek'te akrabasının yanına giderken ayı saldırısına uğrayan Cevat Sunman, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırı anını anlatarak, ayının üzerine düştüğünü ve bir ağaca tırmanarak kurtulduğunu ifade etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabasının yanına gittiği esnada ayı saldıran vatandaş yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Cevat Sunman, ayı saldırısından nasıl kurtulduğunu anlattı.

Olay, Hendek ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Sunman dayısının oğlunun yanına gitmek için evden çıktı. Dere yatağından geçtiği sırada ayının saldırısına uğrayan Sunman, yere düşerek yaralandı. Telefonla akrabasına ulaşarak yardım isteyen Sunman, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan Cevat Sunman, saldırıdan nasıl kurtulduğunu anlattı.

"Ayı da benimle birlikte yere düştü"

Yere düştüğü esnada ayının da kendisi ile yere düştüğünü söyleyen Sunman, "Evde canım sıkıldı dayımın oğlunun yanına gidiyordum, o esnada ayı saldırdı omuzuma doğru. Ayaklarımı kaldırdı, düştüm. Ayı da benimle birlikte yere düştü. Ben de o esnada bölgedeki bir ağaca tırmandım. Tepeye çıktım, dayımın oğluna telefon açtım durumu anlattım. Evine kadar gittim o sırada da ambulans eve geldi. Daha sonrasında beni hastaneye kaldırdılar. Ayı benim peşime düşmedi aşağı tarafa doğru gitti" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
