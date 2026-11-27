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Sakarya'da asayiş ekiplerinin görev sırasında yaka kamerası kullanmasına yönelik uygulama başlatıldı. Yeni uygulamayla polislerin sahadaki faaliyetleri kayıt altına alınırken, hem personelin hem de vatandaşların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan asayiş ekipleri, saha çalışmalarında yaka kamerası kullanmaya başladı. Görev esnasında yaşananların kayıt altına alınmasını sağlayan kameralarla, polis-vatandaş iletişiminde şeffaflığın artırılması amaçlanıyor. Uygulama sayesinde görev sırasında gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınarak muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi, personelin ve vatandaşların haklarının korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı