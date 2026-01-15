Suça geçit yok: Polis bir ayda 282 şüpheliyi yakaladı

Sakarya'da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan 1 aylık operasyonda 282 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde suça engel olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 15 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 tarihleri arası aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 147 şahıs ile en az 5 en çok 30 yıl hapis cezası bulunan toplam 282 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA