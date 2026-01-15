Haberler

Suça geçit yok: Polis bir ayda 282 şüpheliyi yakaladı

Güncelleme:
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 282 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, suça engel olma amacıyla gerçekleştirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde suça engel olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 15 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 tarihleri arası aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 147 şahıs ile en az 5 en çok 30 yıl hapis cezası bulunan toplam 282 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
