Suça geçit yok: Polis bir ayda 282 şüpheliyi yakaladı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde suça engel olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 15 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 tarihleri arası aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 147 şahıs ile en az 5 en çok 30 yıl hapis cezası bulunan toplam 282 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA
