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Sakarya Adapazarı'nda otomobil mezarlık duvarına çarptı, 36 yaşındaki adam öldü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Karakamış Mahallesi'nde önce mezarlık duvarına ardından yol kenarındaki römorka çarptı. Kazada yaralanan 36 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkarak önce mezarlık duvarına ardından yol kenarındaki römorka çarpan araçta 36 yaşındaki adam, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Karakamış Mahallesi Karakamış Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Okan Deniz (36) idaresindeki 54 AFC 452 plaka Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce mezarlık duvarına ardından yol kenarında bulunan römorka çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Okan Deniz (36) yaralandı. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Deniz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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