Sakarya Adapazarı'nda hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken hafriyat kamyonunun altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi 2. Geçit ışıklarında meydana gelen trafik kazasında, bisikletiyle seyir halinde olan Mustafa Güvey, yoldan geçmekte olan H.S. (77) idaresindeki 06 FDH 103 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması neticesinde yere savruldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde Güvey'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hafriyat kamyonu sürücüsü H.Ü. gözaltına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı