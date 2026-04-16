Karasu açıklarında tespit edilen İHA benzeri cisim SAS Timi tarafından imha edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında tespit edilen İHA benzeri şüpheli cisim, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Sualtı Savunma Timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. TCG Barbaros'un ihbarıyla bölgeye hareket eden TCSG-301, çevre güvenliğini sağladıktan sonra cismi etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, TCG Barbaros tarafından Karasu'nun yaklaşık 30 mil açığında İHA benzeri şüpheli bir cismin tespit edildiği yönünde ihbar alındı. Yapılan değerlendirmede cismin patlayıcı madde içerebileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bunun üzerine Sualtı Savunma (SAS) Timi ile koordinasyon sağlanarak, cismin yerinde imha edilmesine karar verildi. Görev çerçevesinde TCSG-301, SAS Timi'ni alarak Karadeniz Ereğli'den bölgeye hareket etti. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından cisim, bulunduğu noktada kontrollü şekilde imha edildi. İmha işleminin ardından yapılan kontrollerde deniz yüzeyinde herhangi bir parçaya rastlanmadığı öğrenildi. - SAKARYA

