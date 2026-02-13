Yine aynı yer: 4 öğretmene mezar olan Tırtat mevkiinde kayalar düşmeye devam ediyor

Adana'da 4 öğretmene mezar olan Saimbeyli Tırtat mevkiinde yine yola kaya parçası düştü. Seyir halindeki hafif ticari aracın tekerine isabet eden kaya parçası can kaybına neden olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesi Tırtat mevkiinde 4 öğretmenin kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiği noktada yola kaya parçaları düşmeye devam ediyor. Bugün hafif ticari aracıyla bölgeden geçen bir vatandaş kopan kaya parçasının lastiğine isabet etmesiyle kazayı maddi hasarla atlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bölgedeki önlem alınmaması vatandaşları isyan ettirdi.

Yaşanan olay aynı noktada tehlikenin hala sürdüğünü gösterirken 3 yıl önce 4 öğretmenin aynı yerde hayatını kaybetmesinin ardından açılan davada da Karayolları asli kusurlu bulunmuştu. - ADANA