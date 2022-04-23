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Sahuru uygulama noktasında görevli polislerle yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahuru uygulama noktasında görevli polislerle yaptı

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, uygulama noktasında görevli polislerle sahur yaptı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, uygulama noktasında görevli polislerle sahur yaptı.

İl Emniyet Müdürü Kurt, Erzincan-Erzurum karayolu üzeri Akyazı mevkiinde bulunan uygulama noktasında görevli Emniyet Müdürlüğü personeliyle birlikte sahur yaptı. Uygulama noktasında önemli bir sorumluluk üstlenen ve 24 saat esasına göre farklı birimlerden müteşekkil personel ile bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Kenan Kurt, tüm personele görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kenan Kurt, Erzincan, Akyazı, 3. Sayfa, Haberler

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