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Sahte Siteyle Araç Kiralama Dolandırıcılığı

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Mersin’de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç kiralama yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin araç kiralama sitesinin kopyasını yaparak, vatandaşları 417 bin TL'den fazla dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu, 8 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 1 bilgisayar kasası ile 2 bilgisayar ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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