İstanbul merkezli 6 ilde ilaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon: 19 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları stoklayarak bu ilaçları yurt dışına kayıt dışı şekilde satan 19 eczacı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ilaç stoklayıp yurtdışına satan eczacıları tespit etti. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin, sahte reçeteler kullanmak suretiyle ecza depoları ve ilaç firmalarından temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları stokladıkları, söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin temin ettikleri ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettikleri, eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderdikleri belirlendi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri ve kimlik bilgileri tek tek belirlenen şüphelilerin şebeke üyelerinin yakalanması için bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı