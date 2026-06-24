Haberler

İstanbul merkezli 6 ilde ilaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon: 19 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle kanser, organ nakli, ALS gibi kronik hastalık ilaçlarını stoklayarak yurt dışına kaçak yollarla satan 19 eczacı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları stoklayarak bu ilaçları yurt dışına kayıt dışı şekilde satan 19 eczacı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ilaç stoklayıp yurtdışına satan eczacıları tespit etti. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin, sahte reçeteler kullanmak suretiyle ecza depoları ve ilaç firmalarından temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları stokladıkları, söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin temin ettikleri ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettikleri, eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderdikleri belirlendi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri ve kimlik bilgileri tek tek belirlenen şüphelilerin şebeke üyelerinin yakalanması için bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Kim'den nükleer talimatı! 10 bin tonluk yeni savaş gemileri geliyor

Kim rahat durmuyor! Son talimatı dünyayı tedirgin edecek cinsten
Nişanda havai fişek davetlilerin üzerine patladı! Herkes can havliyle kaçıştı

Nişanda ortalık bir anda savaş alanına döndü! Can havliyle kaçtılar
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü

Kocasıyla barışma şartları "Yok artık" dedirtti

Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu