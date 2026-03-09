Avcılar'da polis çevirmesine giren motosikletliye 226 bin lira ceza kesildi

İstanbul(İHA) Avcılar'da polis uygulama noktasında yakalanan motosikletli sürücüye sahte plaka, ehliyetsiz araç kullanma toplamda 226 bin lira ceza uygulandı.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. Cadde üzerinde motosikletiyle seyreden bir şahıs polis tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin yaptığı sorgulama sırasında şahsın motosikletlinin plakasının sahte olduğu ortaya çıkarken şahsın da ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan motosikletin muayene ve sigortası da olmadığı öğrenilirken sürücüye toplamda 226 bin lira ceza uygulanırken şahıs, Resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

"Motorun değeri cezanın dörtte biri"

Çevirmede, 226 bin lira ceza yiyen sürücü ise, "Plaka düşmüş. Ödenir, Allah büyüktür. Motorun değeri cezanın dörtte biri" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı