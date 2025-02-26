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Sahte Kredi Kartı Suçundan 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Sahte Kredi Kartı Suçundan 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, sahte kredi kartı kullanarak yarar sağlama suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sahte kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Jandarma ekipleri tarafından şahıs Milas'ta yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu; hakkında 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçundan 21 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.O. isimli şahıs Milas İlçesi Menteş Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan M.O. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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