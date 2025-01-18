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Sahte İlan Çetesi Çökertildi: 3 Milyonluk Vurgun Son Buldu

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Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya ve internet üzerinden sahte ilanlarla 89 kişiyi dolandıran bir çeteye karşı baskın düzenlendi. 5 ilde 25 şüpheli yakalandı, toplamda 3 milyon lira vurgun yapıldığı tespit edildi.

Sahte ilan çetesi çökertildi: 3 milyonluk vurgun son buldu

Dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Balıkesir polisi iş başında

5 il, 89 mağdur, 25 şüpheli: Sosyal medyada büyük dolandırıcılık

BALIKESİR - Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla mağdur vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Daire Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen projeli soruşturma kapsamında, 14 Ocak 2025 sabahı 07.00'de 5 ilde eş zamanlı baskın yapıldı.

Şüphelilerin, sahte hesaplar aracılığıyla kahve makinesi, mobilya ve dron gibi ürünler için satış ilanları yayınladıkları ve bu yolla 89 kişiyi toplamda 3 milyon Türk Lirası dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi. 29 hedef şüpheliye yönelik gerçekleştirilen baskınlarda, 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreçte 13 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise dolandırıcılık suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delil ele geçirildi: Yapılan aramalarda; 22 adet akıllı telefon, 15 adet sim kart, 1 adet sim kart muhafazası, 1 adet banka kartı, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 2 tabanca şarjörü, 5 adet 9 mm fişek ve 19 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, "TCK Madde 158 Bilişim Sistemleri Vasıtasıyla Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında Erdek İlçe Adliyesi'ne sevk edilmek üzere Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Adli işlemler devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sahte İlan Çetesi Çökertildi: 3 Milyonluk Vurgun Son Buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - 3.Sayfa
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