Sahte doktor bu sefer de gerçek doktor olmak istiyor 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasından sonra tutuklanıp cezevine gönderildi. Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ayşe Özkiraz Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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