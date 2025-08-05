Sahte Diploma Çetesi Operasyonu: Lider Ziya Kadiroğlu'nun Geçmişi Ortaya Çıktı

Sahte Diploma Çetesi Operasyonu: Lider Ziya Kadiroğlu'nun Geçmişi Ortaya Çıktı
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Ankara merkezli gerçekleştirilen sahte diploma çetesi operasyonunda yakalanan Ziya Kadiroğlu'nun, 2018 yılında da benzer bir suçtan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kadiroğlu'nun 'komplo kuruldu' savunması yaptığı öğrenildi.

Ankara merkezli 23 ilde sahte diploma çetesine yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun 2018 yılında aynı suçtan Adana polisi tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındığı ortaya çıktı. O dönem hakkındaki suçlamalara ilişkin Kadiroğlu'nun, "Komplo kuruldu" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Ankara merkezli 23 ilde sahte diploma çetesine yönelik yapılan operasyonda aralarında çete lideri olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu ile birlikte 197 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan şüphelilerden 37'si tutuklanırken 150'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çete lideri olduğu öne sürülen Kadiroğlu'nun, 2018 yılında da Adana polisi tarafından 'sahte diploma' suçundan yapılan operasyonla gözaltına alındığı ortaya çıktı

"Komplo kuruldu" demişti

2018 yılının Nisan ayında yapılan operasyonda yakalanan şüphli Ziya Kadiroğlu hakkında, etrafında topladığı kişilerle suç örgütü kurarak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapmak suretiyle haksız kazanç sağladığı, ayrıca, suç örgütünün değişik illerde, sınavlara girecek olanlara sınavı kazandırma vaadinde bulunduğu, sahte kimlik ve evrak düzenlediği, maddi sıkıntı içerisindeki öğrencilere para vererek örgüt adına çalıştırdıkları, 'joker' tabir edilen adayların yerine sınava girecek kişilere kalacak yer sağlayıp özel ders aldırdıkları da ileri sürülmüştü. Bütün bu iddialara karşı Kadiroğlu, kendisine komplo kurulduğunu iddia etmişti.

Öte yandan, Ziya Kadiroğlu'nun benzer suçlardan 14 kaydı olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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