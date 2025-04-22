Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Sahte Beyaz Eşya Servisi Dolandırıcıları Kırıkkale'de Yakalandı

Sahte Beyaz Eşya Servisi Dolandırıcıları Kırıkkale'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de sahte beyaz eşya servisi ilanı vererek dolandırıcılık yapan iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Dolandırıcılar, tamir bahanesiyle mağdurların cihazlarındaki sağlam parçaları söküp yerine arızalı parçalar takarak ücret talep ediyordu.

Kırıkkale'de sahte "beyaz eşya servisi" ilanı vererek evlerine gittikleri vatandaşları tamir bahanesiyle tuzağa düşürüp parça parası alan 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'de Z.G. (24) ve A.D.Ş. (25) isimli şüpheliler, internet sitesi üzerinden "yetkili beyaz eşya servisi" adı altında sahte ilanlar vererek birçok kişiyi mağdur etti. Dolandırıcı şahıslar T.Ç. (59), K.Ö. (64), H.Ç. (55), M.K. (48), H.Ö.Ö. (61), İ.K. (74), F.G. (44), F.Y. (71), B.E. (23), M.D.E. (65) ve E.T. (44) isimli vatandaşların buzdolabı, çamaşır makinesi ve kombi gibi cihazlarını "tamir" bahanesiyle alıp sağlam parçalarını sökerek yerine arızalı olanları taktı. Ayrıca parça parası adı altında ücret alıp ortadan kayboldu.

Mağdur vatandaşların İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti'ne yaptığı şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde dolandırıcı iki şahıs, bulundukları ikamette gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.