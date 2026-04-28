Sahipsiz köpeği sopayla döven şahıs gözaltına alındı

Adana'da sahipsiz bir köpeğe sopayla eziyet eden şahıs gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir işletmede bekçi olarak çalışan M.K. (41), bir köpeği sopayla öldüresiye dövdü. Bu anlar anbean görüntülendi. Sosyal medyaya görüntülerin düşmesiyle polis harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri söz konusu M.K.'yı kısa sürede yakaladı. M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı