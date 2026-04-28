Haberler

Sahipsiz köpeği sopayla döven şahıs gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da sahipsiz bir köpeğe sopayla eziyet eden şahıs gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir işletmede bekçi olarak çalışan M.K. (41), bir köpeği sopayla öldüresiye dövdü. Bu anlar anbean görüntülendi. Sosyal medyaya görüntülerin düşmesiyle polis harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri söz konusu M.K.'yı kısa sürede yakaladı. M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

