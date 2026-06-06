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İnşaatı devam eden hükumet konağı çatısında korkutan yangın

İnşaatı devam eden hükumet konağı çatısında korkutan yangın
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağının çatısında ısıtma ve soğutma sistemlerinden kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu, soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapımı devam eden hükumet konağının çatısında yangın çıktı. Isıtma ve soğutma sistemlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Hükumet Konağı binasının çatısında çıktı. İddiaya göre, inşaatı devam eden hükumet konağının çatısındaki ısıtma ve soğutma sistemlerinde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede paniğe neden olan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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