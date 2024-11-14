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Sahilde kesik insan başı bulundu

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ABD'nin Florida eyaletinde bir sahilde kesik insan başı bulundu. Dalgalarla beraber kıyıya kadar sürüklenen insan kafası bir işçi tarafından fark edilirken ihbar sonrası olay yerine intikal eden ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölge halkı yaşanan olay nedeniyle büyük tedirginlik yaşadıklarını aktararak "Plaja gitmeye korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Miami Beach'in güneyinde Key Biscayne plajında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir plaj çalışanı, sahili kontrol ederken kesik bir insan başı buldu. İşçi, acil olarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler, başın bir erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğunu belirleyemedi. Kişinin kimliğinin bulunabilmesi Adli Tıp Ofisi ile beraber ortak çalışılacak.

Polis sözcüsü, geçtiğimiz günlerde Miami Beach'te kayıp olarak bildirilen bir gençle ilgili olay da dahil olmak üzere yakın zamanda yaşanan herhangi bir olayla bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Fakat henüz olayın çözümü için çok erken olduğunu belirtti.

BÖLGE HALKI PANİK İÇİNDE

Sahile vuran kesik baş, bölge halkını ise bir hayli tedirgin etti. Bir kişi, "Burada her şeyi gördük ama bu sabah bulunan şeye, bir insanın başına benzeyen bir şeye hiçbir zaman. Sevdiğimiz plaja gitmekten korkuyoruz" dedi.

Sahilde kesik insan başı bulundu

"BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ"

CBS News'e konuşan bir başka kişi ise "Nereden geldiğine dair herhangi bir bilgileri olup olmadığını, başka bir şey bulunup bulunmadığını, adada olup olmadığını veya kıyıya vurup vurmadığını merak ediyorum. Başka bir yerde olup buraya vurmuş olabileceğini varsayıyorum ama bu yüzden endişeleniyorum" dedi.

Sahilde kesik insan başı bulundu
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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