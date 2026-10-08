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Sahil Güvenlik, Marmaris açıklarında yolcu gemisindeki yaralıyı tahliye etti

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Sahil Güvenlik, Marmaris açıklarında yolcu gemisindeki yaralıyı tahliye etti
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden yolcu gemisinde yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden tahliye edildi. Bölgedeki Sahil Güvenlik botuna alınan vatandaş, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden yolcu gemisinde yaralanan vatandaş için Sahil Güvenlik ekipleri denizden tahliye gerçekleştirdi.

Marmaris ilçesi açıklarında seyreden yolcu gemisindeki vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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