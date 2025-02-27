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Sahil Güvenlik, Bozcaada Açıklarında 19 Çuval Deniz Patlıcanı Ele Geçirdi

Sahil Güvenlik, Bozcaada Açıklarında 19 Çuval Deniz Patlıcanı Ele Geçirdi
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen 19 çuval canlı deniz patlıcanı, yaklaşık 150 bin TL piyasa değeriyle koruma altına alındı ve doğal ortamına bırakıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde şamandırada piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 19 çuval canlı deniz patlıcanı ele geçirdi. Patlıcanlar tekrar doğal ortamı olan denize bırakıldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı 'TCSG-16' Sahil Güvenlik Botu, 16 Şubat tarihinde Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesi açıklarında görev sırasında Bozcaada Orta Fener Adası önlerinde deniz yüzeyinde şamandıra üzerinde 19 çuval deniz patlıcanı olduğunu tespit etti. Patlıcanlar ekipler tarafından Sahil Güvenlik Botuna alındı. Yapılan kontrollerde patlıcanların canlı olduğu tespit edildi.

Piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 19 çuval canlı deniz patlıcanı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından doğal ortamı olan denize bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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