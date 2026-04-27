Sağlık personelinin kullandığı araç öğrenciye çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Solak yol ayrımında meydana geldi. Sağlık personeli Y.A. idaresindeki 67 AFA 083 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci Ş.A.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen öğrenci bir süre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası araç sürücüsü Y.A. şoka girdi. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ve müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı