Sağlık çalışanlarının korku dolu anları! Önünü kestiği ambulansı yumrukladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobili ile önünü kestiği ambulansın camını yumruklayan 56 yaşındaki M.E., gözaltına alındı. Saldırı anı ambulanstaki çalışan tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, M.E. sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

SAĞLIKÇILAR KORKARAK AĞLAMAYA BAŞLADI

Olay, dün akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda bir ambulansın önü, otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen M.E., tehditte bulunarak ambulansın camını yumrukladı.

Ambulansta bulunan 2 kadın sağlık çalışanı, paniğe kapılarak ağlamaya başladı. Çalışanlardan biri de bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Ambulans sürücüsü A.E.K.'nin farklı güzergahlara gitmesine rağmen M.E., bir süre daha takibi sürdürdü. A.E.K. durumu polise haber verdi. M.E. daha sonra otomobiliyle uzaklaşarak gözden kayboldu. Sağlık çalışanlarının şikayeti sonrası M.E. gözaltına alındı.

"DÖNMEDİKLERİ İÇİN CAMI YUMRUKLADIM"

İfadesinde, "Kalp hastası babam fenalaştığı için çağırdığım ambulans geç geldi. Bu sırada tartışırken hastayı almadan geri döndüler. Geri dönmeleri için otomobilimle takip ettim. Dönmediği için camı yumrukladım, pişmanım" diyen M.E., sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.