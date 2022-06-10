Sağanak yağış ve dolu ekili tarlaları vurdu - Haberler

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Sağanak yağış ve dolu ekili tarlaları vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sağanak yağış ve dolu ekili tarlaları vurdu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu ekili arazilerde hasara sebep oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu ekili arazilerde hasara sebep oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı bazı köylerde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından Kula köyünde bazı ahır ve tarım arazileri sular altında kaldı. Güloluk köyünde ise dolu ve sağanak yağış sebebiyle dere yatağı taştı. Arpa ve buğday ekili tarlalar sular altında kaldı.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri köylere giderek hasar tespit çalışmaları başlattı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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