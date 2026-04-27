Sağanak ve dolu sonrası bodrum katını su bastı: Eşyalarının üzerine basarak içeri girdiler

Elazığ'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının ardından sular altında kalan evlerde temizlik çalışmaları başlarken, ortaya çıkan maddi hasar afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışın ardından kentin farklı noktalarında ve Akpınar Mahallesi 515. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında su baskınları meydana geldi. 66 yaşındaki Hatice Demir ve oğlunun ikamet ettiği dairede, baskın sonrası itfaiye ekipleri ve ev sakinleri tarafından su tahliye çalışması yürütüldü. Suyun tahliyesinin ardından evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Evin giriş bölümünde biriken su ve atıklar nedeniyle daireye girişler, kapı önüne yerleştirilen tuğla ve çeşitli eşyalar üzerinden sağlandı. Dairede bulunan eşyaların tamamında maddi hasar oluştuğu gözlenirken Hatice Demir ve oğlu, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yardım başvurusunda bulundu.

Hatice Demir gözyaşları içinde yaşadıkları mağduriyetlerini dile getirdi. Oğlu ile birlikte ilk etapta evlerini basan suyu temizlediklerini ifade eden Demir, "Ondan sonra her yeri su bastı. Hiçbir şeyi kurtaramadık, canımızı zor kurtardık. Beyaz eşyalardan da bir şey kurtaramadık. Yetkililerden yardım istiyorum. Bodrum katında yaşıyoruz ve benim gücüm yok" dedi.

Oğlu Faruk Çimen ise, "Dün yağan yağmur ve dolu yağışı ile beraber evlerimizi su bastı. Bu su basma ile beraber evimizi belli bir yere kadar temizledik, eve dolan suyunu boşalttık. Sonrasında dışarıdaki inşaat çalışanları iş makinesi getirip, temel yerinde dolan suyu rögarın girişine vermeleri sonrası evimizin tamamını diz boyunu geçecek şekilde su bastı. Şu anda koltuklarımız, elektronik aletlerimiz hepsi suyun altında kalmış durumda" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı