Haberler

Kar yükünü taşıyamayan site giriş tacında yıkılma tehlikesi

Kar yükünü taşıyamayan site giriş tacında yıkılma tehlikesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, bir sitenin girişindeki dekoratif tacın yıkılma tehlikesi yaşamasına neden oldu. Kar kütleleri yapıya zarar verirken, güvenlik önlemleri alınarak tacın vinçle kaldırılması planlanıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kar kütlelerini taşıyamayan site giriş tacı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bir sitenin girişinde bulunan dekoratif tacın üzerinde biriken kar yükü yapının zarar görmesine neden oldu. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tacı fark edenler durumu ilgili birimlere bildirdi.

Güvenlik önlemleri alınan site girişindeki dekoratif tacın vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Erden Timur için karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız