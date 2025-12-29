Kar yükünü taşıyamayan site giriş tacında yıkılma tehlikesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kar kütlelerini taşıyamayan site giriş tacı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bir sitenin girişinde bulunan dekoratif tacın üzerinde biriken kar yükü yapının zarar görmesine neden oldu. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tacı fark edenler durumu ilgili birimlere bildirdi.

Güvenlik önlemleri alınan site girişindeki dekoratif tacın vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi. - KARABÜK