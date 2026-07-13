Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma köyü yakınlarında meydana geldi. Ş.S.T. (35) idaresindeki 16 RC 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ş.S.T. ile araçta bulunan T.T. (31), E.A.T. (3) ve H.T. (1), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı