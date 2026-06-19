Ailesinin 18 gündür haber alamadığı genci arama çalışmaları sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesinin yaklaşık 18 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hamza Duras (22), sınavları öncesinde ailesini ziyaret etmek için Safranbolu'ya geldi. Bir süre ailesiyle vakit geçiren Duras, daha sonra sınavlarına girmek üzere İstanbul'a döneceğini belirterek evden ayrıldı. Ancak ailesinin telefonlarına yanıt vermeyen gencin 9 Haziran'da telefonla irtibatı tamamen kesildi.

Çocuklarına ulaşamayan aile, 13 Haziran'da kayıp başvurusunda bulundu.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Duras'ın en son Safranbolu ilçesine bağlı Çamtarla mevkiinde görüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri, ormanlık alanlar ile kanyonlarda Duras'a ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Baba Şenol Duras, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu sınavları için İstanbul'a uğurladıklarını düşündüklerini söyledi.

Oğlunun 3 Haziran'da arkadaşlarına bölgedeki ormanları gezeceğini söylediğini öğrendiklerini belirten Duras, "Biz oğlumuzun İstanbul'a gittiğini düşünüyorduk. Buradaki bir tesisin sahibi de oğlumuzun 6-7 Haziran tarihlerinde bölgede görüldüğünü söyledi. Bu nedenle arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı" dedi.

Oğlunun bulunması için yardım isteyen Duras, Hamza Duras'ın İstanbul'a gitmeyip Safranbolu Eski Çarşı bölgesinde konakladığını öğrendiklerini ifade ederek, "Telefonlarımıza yanıt vermedi. Sınav haftası olduğu için üzerine fazla gitmedik. Daha önce de derslerinden dolayı zaman zaman telefonlarını açmadığı oluyordu. Ancak 9 Haziran'da telefonla bağlantı tamamen kesilince kayıp başvurusunda bulunduk" diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı