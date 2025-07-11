Safranbolu'da Kaputu Açılan Otomobil Ters Döndü: Sürücü Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken kaputu açılması nedeniyle şerit değiştiren araca çarpan otomobil, kaldırıma çıkarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyreden Ersan Köse idaresindeki 10 YA 314 plakalı otomobilin kaputu henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Görüş açısı kapanan sürücü, panikle şerit değiştirince aynı yönde ilerleyen 78 AAU 757 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 78 AAU 757 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak ters döndü. Kazada, araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK