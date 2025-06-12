Safranbolu'da İzinsiz Define Arayan 5 Kişi Yakalandı
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde izinsiz define arayan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde izinsiz define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi ilçede izinsiz define arayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. 5 zanlı gözaltına alınırken, define aramada kullanılan; 1 el dedektörü, 2 bakır çubuk, 1 çapaya el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa