Safranbolu'da Husumetli Şahıs Tarafından Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde husumetli olduğu şahıs tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Çavuşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Gültekin (65) sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için ahıra gittiği sırada aralarında husumet bulunan Yalçın Y. tarafından tüfekle vuruldu. Kurşunların göğsüne isabet ettiği Gültekin kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Gültekin'in naaşı morga kaldırılırken, silahlı saldırgan jandarma ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK