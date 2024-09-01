Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da Husumetli Şahıs Tarafından Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde, Nuri Gültekin isimli kişi, husumetli olduğu Yalçın Y. tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan jandarma tarafından yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde husumetli olduğu şahıs tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Çavuşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Gültekin (65) sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için ahıra gittiği sırada aralarında husumet bulunan Yalçın Y. tarafından tüfekle vuruldu. Kurşunların göğsüne isabet ettiği Gültekin kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Gültekin'in naaşı morga kaldırılırken, silahlı saldırgan jandarma ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nuri Gültekin Safranbolu Jandarma 3-sayfa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

 Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri... KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (https://ais.osym.gov.tr/)
title