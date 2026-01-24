Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücü Selahattin D., yol kenarına çektiği aracında yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücü yaşamını yitirdi.

Olay, Emek Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 EE 721 plakalı otomobilin sürücüsü Selahattin D., seyir halindeyken rahatsızlandı. Sürücü, aracını yolun kenarına çekerek durdu. Bir süre yol kenarında park halinde duran otomobili fark eden vatandaşlar, aracın içerisine baktıklarında sürücünün hareketsiz olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

