Alkollü sürücü ölümden döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Kaza, Karabük-Safranbolu kara yolu Kireçkuyusu mevkisinde meydana geldi. Safranbolu istikametine giden M.T. idaresindeki 78 BS 414 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle bazı ağaçlar kökünden sökülürken, otomobil bariyere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü M.T.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, sürücüye çeşitli maddelerden ceza kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı