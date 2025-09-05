Safranbolu'da Ahşap Evde Çıkan Yangın Ormanın Sıcaklığına Ulaştı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ahşap evden çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın hem havadan hem karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Tayyip köyü Tayyipaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Huriye Dursun'a ait ahşap müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler tüm evi sararken yangın ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arazöz itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Yangına havadan da helikopterle destek verildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - KARABÜK