Haberler

Safranbolu'da Ahşap Evde Çıkan Yangın Ormanın Sıcaklığına Ulaştı

Safranbolu'da Ahşap Evde Çıkan Yangın Ormanın Sıcaklığına Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına hem karadan hem de havadan müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ahşap evden çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın hem havadan hem karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Tayyip köyü Tayyipaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Huriye Dursun'a ait ahşap müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler tüm evi sararken yangın ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arazöz itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Yangına havadan da helikopterle destek verildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan'ın göz temasından kaçınması çok konuşulmuştu, Aslıhan Doğan'dan ilk yorum

Bu görüntülere Arda'nın eşinden ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Boş arazide korkunç manzara! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.