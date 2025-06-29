Rüzgar Elektrik Kablolarını Kopardı, Mahalle Elektriksiz Kaldı

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik direğindeki tel rüzgar nedeniyle koparken, mahalle sakinleri elektriksiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Kemaliye Mahallesi eski Toprak Mahsulleri Ofisi yanında bulunan elektrik direğindeki tel kuvvetli esen rüzgar nedeniyle koptu. Birbirine şase yaparak yere düşmesi ile hatta bağlı yerleşim birimleri elektriksiz kaldı. Vatandaşların ihbarda bulunması üzerine adrese gelen görevliler kopan telleri yenileyerek mahalleyi tekrar elektriğe kavuşturdu. - KONYA