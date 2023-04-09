Rusya, Zaporijya'yı vurdu: 2 ölü, 1 yaralı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporijya şehrine düzenlediği saldırıda bir baba ve kızı hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporijya şehrine düzenlediği saldırıda bir baba ve kızı hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.

Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Zaporijya şehrine hava saldırısı düzenleyen Rusya, içinde 3 kişinin bulunduğu bir binayı vurdu. Zaporijya şehir konseyi sekreteri Anatoliy Kurtev, saldırıda 50 yaşındaki bir baba ile 11 yaşındaki kızının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada ise 46 yaşındaki annenin saldırının ardından enkaza dönen binadan yaralı olarak çıkarıldığı kaydedildi. - ZAPORİJYA