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Rusya ve Ukrayna Arasında 300 Savaş Esiri Takası Gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna Arasında 300 Savaş Esiri Takası Gerçekleşti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 150 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını duyurdu. Rusya ise aynı sayıda askerin iade edildiğini ve esir takasının BAE'nin arabuluculuğunda yapıldığını belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında 300 savaş esiri takas edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus esaretinden 150 askeri geri getirdiğini belirterek, "Hepsi cephenin farklı bölgelerinden. Bazıları iki yıldan fazla bir süredir esir tutuluyordu" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müzakere sürecinin bir sonucu olarak, 150 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeden iade edildi. Halihazırda tüm Rus askerleri Belarus topraklarında bulunmakta olup kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanmakta ve yakınlarıyla temas kurma imkanı verilmektedir. Serbest bırakılan tüm askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya getirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk yaptığını açıkladı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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