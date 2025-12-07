Haberler

Rusya'nın ilerleyişi sürüyor! Ukrayna'da 2 köyü ele geçirdiler

Rusya'nın ilerleyişi sürüyor! Ukrayna'da 2 köyü ele geçirdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Kucherovka ve Donetsk bölgesindeki Rivne köylerinin kontrolünü aldıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Kucherovka köyü ile Donetsk bölgesindeki Rivne köyünün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya, ABD öncülüğündeki barış görüşmelerinin gölgesinde Ukrayna topraklarındaki operasyonlarını sürdürüyor.

İKİ KÖYÜ ELE GEÇİRDİLER

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesinde yer alan Kucherovka köyü ile Donetsk bölgesindeki Rivne köyünün kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Harkov bölgesindeki Kucherovka'nın ele geçirilmesi nedeniyle askeri personeli tebrik etti" denildi.

SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamaya göre Belousov, "Özel askeri operasyon sırasında alayların mensupları, muharebe görevlerini başarıyla yerine getirerek, düşman birliklerini etkisiz hale getirdi ve düşmanı işgal edilen hatlardan geri püskürterek cesaret ve kahramanlık gösterdi. Ulusal çıkarlarımız için mücadelede hayatlarını feda eden savaşçıların isimleri, vatanlarına olan sınırsız sevgilerinin her zaman bir örneği olacaktır" dedi.

Bakanlık açıklamasında, "Belousov, askerleri muharebe görevlerini başarıyla tamamladıkları için tebrik etti ve onların direncinin, kararlılığının ve profesyonelliğinin ülkenin sınırlarının güvenliğini sağlayacağına olan güvenini dile getirdi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları.....:

İnşallah yok olursun Rusya.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı

Otoyol savaş alanına döndü! 3 tır birbirine girdi, araçlar alev aldı
Yedi kollu ahtapot 40 yıl sonra yeniden görüntülendi

Bilim insanları büyük heyecana kapıldı: 40 yıl sonra karşılarına çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı

Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı
ABD'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu

Yüzlercesi aynı anda koştu, şehir kırmızıya boyandı
Kadınlar derbisinde Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe 11'de 11 yaparak liderliğe yükseldi

Kadıköy'de tek gol var! İşte dev derbiyi kazanan takım
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı

Bulun bu adamı! Otobüs durağında ateş açtı, bir de kayıt aldırdı
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği dev maçı yönetecek
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

"Silahlarımızı bırakmaya hazırız" diyen Hamas'ın tek bir şartı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.