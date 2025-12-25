Haberler

Rusya savaş uçaklarından "Barents ve Norveç denizlerinde" 7 saatlik uçuş

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde 7 saat süren bir planlı uçuş yaptığını açıkladı. Uçuşlara Rus Donanması'na ait savaş uçakları eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Havacılık-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerinde 7 saati aşan planlı bir uçuş gerçekleştirdi" denildi.

Rusya, Kuzey Avrupa denizlerinde uçuş gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Havacılık-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş süresi 7 saati aştı. Bombardıman uçaklarına, Rus Donanması'na ait Suhoy Su-33 savaş uçağı mürettebatları eşlik etti. Güzergahın belirli aşamalarında, uzun menzilli bombardıman uçaklarına yabancı ülkelere ait savaş uçakları da eşlik etti. Uzun menzilli havacılık mürettebatları, Arktik Okyanusu, Kuzey Atlantik, Pasifik okyanusları ile Karadeniz ve Baltık denizlerinin tarafsız suları üzerinde düzenli olarak uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Havacılık-Uzay Kuvvetleri'ne ait tüm uçuşlar, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı şekilde uyularak yapılmaktadır" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
