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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı
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Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy kentine düzenlediği füze saldırısında 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı. Saldırıda bir sanayi tesisi hedef alınırken; yerleşim yerlerinde de hasar meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'daki Sumy kentine düzenlediği füze saldırısında 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere yapılan görüşmeler devam ederken, Rusya Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi.

14'Ü ÇOCUK 65 YARALI

Ukrayna'daki Sumy kentine düzenlene saldırıda 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı. Sanayi tesisinin hedef alındığı saldırıda yerleşim yerleri de hasar gördü.

Sumy Bölge Valisi Volodymyr Artiukh, "Düşman, şehir merkezine füze saldırısı düzenledi. Birkaç yüksek katlı bina ve bir okul hasar gördü. Çocuklar sığınaktaydı" dedi.

Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sumy'e, Rusya tarafından sık sık dron ve füze saldırısı düzenleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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