Rusya'nın Sumy Bölgesine Saldırısı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Rusya, Ukrayna'nın Sumy bölgesine güdümlü bomba ile saldırı düzenledi. Myropillya köyündeki bir bina yıkılırken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy bölgesine dün gece saatlerinde güdümlü bomba ile saldırı düzenledi. Bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Rusya sınırındaki Myropillya köyündeki bir binanın yıkıldığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - SUMİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa