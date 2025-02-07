Rusya'nın Sumy Bölgesine Saldırısı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy bölgesine dün gece saatlerinde güdümlü bomba ile saldırı düzenledi. Bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Rusya sınırındaki Myropillya köyündeki bir binanın yıkıldığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - SUMİ