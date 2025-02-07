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Rusya'nın Sumy Bölgesine Saldırısı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Sumy Bölgesine Saldırısı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya, Ukrayna'nın Sumy bölgesine güdümlü bomba ile saldırı düzenledi. Myropillya köyündeki bir bina yıkılırken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy bölgesine dün gece saatlerinde güdümlü bomba ile saldırı düzenledi. Bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Rusya sınırındaki Myropillya köyündeki bir binanın yıkıldığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - SUMİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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