Rusya'nın Kiev yakınlarındaki Dymer'e düzenlediği dron saldırısında 11 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın Kiev yakınlarındaki Dymer kasabasına dron saldırısında bir binaya isabet eden insansız hava aracı nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Ruban, enkazdan 22 saat sonra 7 yaşındaki bir çocuk ile 79 yaşındaki bir kadının çıkarıldığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesine insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Rusya, Ukrayna'nın Kiev bölgesine insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. Kiev yakınlarındaki Dymer kasabasında, dronun isabet ettiği bina enkaza dönerken saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma ekipleri, gece boyunca binanın enkazında arama çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, enkazda kaç kişiye ait cansız beden kaldığına ilişkin açıklama yapmadı.
Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Viktoriia Ruban, enkazdan 7 yaşında David adlı bir çocuk ile 22 saat sonra enkazdan Valentyna adında 79 yaşındaki bir kadının çıkarıldığını duyurdu.